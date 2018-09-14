Пётр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией

16:28 | 17.09.2018

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ, согласно которому прекращается действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Российской Федерацией», — говорится в сообщении на сайте главы государства. О начале процесса разрыва договора стало известно в конце августа. Порошенко подчеркнул, что по вине Москвы документ «давно стал архаизмом».



Как напоминает ТК «Дождь», договор о дружбе России и Украины был подписан в 1997 году президентами Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой.