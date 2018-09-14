Россия и мир
16:25 | 17.09.2018
В Минобороны заявили, что сбившая малайзийский Boeing ракета принадлежала Украине
Как напоминает «Интерфакс», «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находилось 298 человек. Все они погибли.
© «Вечерние Ведомости»
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