В Минобороны заявили, что сбившая малайзийский Boeing ракета принадлежала Украине

16:25 | 17.09.2018

Ракету, которой в Донбассе был сбит малайзийский Boeing 777, передали в 1986 г. в Украинскую ССР, и после распада Союза она не была возвращена на территорию России, заявило Минобороны России во время брифинга 17 сентября, передают «Ведомости». В ведомстве также отметили, что доказательства причастности российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» к крушению самолета, которые приводит международная следственная комиссия, являются сфальсифицированными, пишет novayagazeta.ru.



Как напоминает «Интерфакс», «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находилось 298 человек. Все они погибли.