По данным американских СМИ, Китай может отказаться от торговых переговоров с США

11:13 | 17.09.2018

Китай может отказаться от торговых переговоров с США на фоне введения очередных пошлин, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Издание, в частности, приводит в пример появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп планирует ввести в ближайшие дни новые тарифы на товары из Китая на $200 млрд.



Ранее издание со ссылкой на свои источники сообщало, что министр финансов США Стивен Мнучин направил вице-премьеру Госсовета КНР Лю Хэ приглашение провести новый раунд переговоров по торговым противоречиям в 20-х числах сентября. Китайская сторона подтвердила получение приглашения.