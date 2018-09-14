Семье главы Организации освобождения Палестины аннулировали визы в США

11:08 | 17.09.2018

Власти США попросили покинуть страну семью главы миссии Организации освобождения Палестины (ООП) Хусама Зомлота. Предложение «немедленно уехать» было озвучено вечером в воскресенье, рассказал Зомлот. «Моя семья была удивлена вечером в воскресенье просьбой властей покинуть страну. Мою семью и моих детей попросили немедленно уехать. Они едут в Рамаллах», — приводит его слова РИА «Новости».



Ранее американская администрация объявила о прекращении работы представительства ООП. Свои действия Вашингтон объяснил нежеланием палестинцев участвовать в мирных инициативах президента США и их намерением привлечь Израиль к Международному уголовному суду за оккупационную деятельность, отмечает rg.ru.