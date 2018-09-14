Лидеры Южной Кореи и КНДР проведут переговоры 18 и 19 сентября

11:01 | 17.09.2018

В администрации президента Южной Кореи анонсировали проведение межкорейских двусторонних переговоров на высшем уровне. Отмечается, что Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын проведут два раунда переговоров — во вторник и в среду. Главным вопросом на повестке дня станет денуклеаризация полуострова.



Межкорейский саммит пройдет 18–20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетит в Пхеньян прямым рейсом.