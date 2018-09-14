Россия и мир
11:01 | 17.09.2018
Лидеры Южной Кореи и КНДР проведут переговоры 18 и 19 сентября
Межкорейский саммит пройдет 18–20 сентября в столице КНДР. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прилетит в Пхеньян прямым рейсом.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
15:04 | 17.09.2018
В Екатеринбурге директора автосервиса отправили в колонию на три года за присвоение денег клиентки
14:49 | 17.09.2018
Максим Решетников: «Объединительные процессы в территориях проводятся в интересах их жителей»
14:39 | 17.09.2018
В Перми стартовал уникальный проект «Интерактивная история»
13:41 | 17.09.2018
«Марш безопасности» состоялся в Екатеринбурге
13:20 | 17.09.2018
Сотрудник Уральского Ростехнадзора предстал перед судом за взятку
13:14 | 17.09.2018
Более 15 тысяч жителей Прикамья вышли на старт «Кросса нации — 2018»
13:05 | 17.09.2018
В Перми ожидается существенное похолодание
12:57 | 17.09.2018
В Кургане задержанный мужчина напал с топором на полицейских
12:53 | 17.09.2018
На челябинских улицах ликвидируют проблему открытых люков
12:49 | 17.09.2018
На 15 процентов выросли доходы Свердловской области в 2018 году
12:13 | 17.09.2018
На Уралмаше до конца месяца откроют обновленный футбольный корт
12:07 | 17.09.2018
В Прикамье завершен ремонт Чусовского моста
11:28 | 17.09.2018
В Екатеринбурге начался отопительный сезон
11:27 | 17.09.2018
В Талице мужчина стал уголовником из-за невыплаты алиментов
10:54 | 17.09.2018
В Сысерти бывшего топ-менеджера предприятия осудили за невыплату зарплаты 300 рабочим
10:53 | 17.09.2018
Инвестор DARS Development озвучил новую концепцию курганского ТРЦ «ГиперСити»: «Это вымышленный город»
10:34 | 17.09.2018
В Екатеринбурге в результате ДТП утонул автомобиль. Водитель погиб
10:11 | 17.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 сентября 2018 года
10:09 | 17.09.2018
За минувшие сутки в Свердловской области сгорело два автомобиля
09:29 | 17.09.2018
Ночью в Екатеринбурге горело многоквартирник. Чтобы спастись, люди выпрыгивали из окон
20:57 | 16.09.2018
В Екатеринбурге загорелась частная швейная мастерская
18:08 | 16.09.2018
Сезон работы фонтанов в Екатеринбурге подходит к концу
16:58 | 16.09.2018
Свердловские налоговики банкротят популярный у екатеринбуржцев горнолыжный комплекс
16:18 | 16.09.2018
Проверка на внимательность: в центре Екатеринбурга у пешеходного перехода появилась яма без какого-либо ограждения
14:54 | 16.09.2018
В Екатеринбурге в новостройке обвалился потолок
13:26 | 16.09.2018
Житель Прикамья осужден за причинение смертельных ожогов девушке
13:23 | 16.09.2018
До 1 ноября пермские арендаторы сохранят преимущества при выкупе земельных участков
13:17 | 16.09.2018
На региональной автомобильной дороге Полазна – Чусовой завершаются работы по ресайклингу
12:13 | 16.09.2018
В Екатеринбурге отремонтируют участок дороги на улице 8 Марта
11:57 | 16.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 15 сентября 2018 года
11:47 | 16.09.2018
Синоптики предупреждают: в Свердловской области ожидаются заморозки и сохраняется высокая пожароопасность
11:44 | 16.09.2018
Серьёзное ДТП произошло воскресным утром в центре Екатеринбурга
11:06 | 16.09.2018
В Екатеринбурге на ЖБИ автомобиль сбил подростка
10:55 | 16.09.2018
На улице Комсомольской в Екатеринбурге сгорел автобус
19:29 | 15.09.2018
Екатеринбуржцев приглашают на ночной забег в ЦПКиО
19:13 | 15.09.2018
В Екатеринбурге мужчина поджёг балкон друга, выбросив окурок сверху
17:14 | 15.09.2018
Екатеринбурженку приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство мужа через месяц после свадьбы
16:53 | 15.09.2018
Юрий Чайка заложил в Екатеринбурге капсулу времени
16:38 | 15.09.2018
В Верхней Пышме открылся первый международный турнир по армрестлингу
15:06 | 15.09.2018
Подозреваемого в убийстве 10-летней девочки из Каменска-Уральского заключили под стражу на два месяца
14:46 | 15.09.2018
На трассе Екатеринбург — Тюмень девушка попала под бензовоз
14:32 | 15.09.2018
В Екатеринбурге нашли школьницу из Копейска: девочка спала на лавочке
12:04 | 15.09.2018
Прокуратура, МВД и СК проводят проверку по факту пожара в Ивделе, в результате которого пострадали шестеро детей
11:03 | 15.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 14 сентября 2018 года
09:12 | 15.09.2018
В Екатеринбурге у подростка украли велосипед: даже при свете дня этот процесс занял у грабителя не больше минуты