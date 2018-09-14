Президент США Дональд Трамп выразил сочувствие семьям жертв урагана «Флоренс»

10:56 | 17.09.2018

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям и близким погибших от урагана «Флоренс», который обрушился на штаты, расположенные на восточном побережье. «До сих пор было зарегистрировано пять смертей в результате урагана «Флоренс»! Самые глубокие и искренние соболезнования семьям и друзьям жертв. Да пребудет Бог с ними!» — написал американский лидер в своём микроблоге в Twitter.



При этом отмечается, что, по последним данным, в результате удара стихии в штатах Северная Каролина и Южная Каролина скончались 15 человек.



Как отмечает gazeta.ru, из-за урагана без света остались более 900 тысяч человек. В США были отменены около двух тысяч авиарейсов. Власти объявили о готовности эвакуировать около миллиона человек с восточного побережья в четырех штатах — Северной и Южной Каролине, Вирджинии, а также Мэриленде.