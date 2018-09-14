Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригрозил ответом России в случае «кибератак»

10:49 | 17.09.2018

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Россия совершит кибератаку, то альянс ответит на подобное нападение.



Столтенберг заявил, что организация может применить статью пятую своего устава о коллективной обороне, как и в случае вооруженного нападения, если будут выявлены «кибератаки» со стороны России, передает MK.ru. По его словам, пойдет ли на такой шаг альянс, зависит от характера кибератаки. Кроме того, он заявил об укреплении информационной защиты организации.