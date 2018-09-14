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Россия и мир


10:35 | 17.09.2018

Греческий митрополит призвал Константинопольского патриарха Варфоломея не допустить раскола

Греческий митрополит Серафим заявил, что действия Константинопольского патриарха Варфоломея приведут к расколу православия. Он отметил, что был «глубоко опечален» новостью о прерывании общения Вселенского и Московского патриархатов, которое стало результатом усилий последнего «по предоставлению автокефалии украинским раскольникам», «отделенным от нашей святой православной церкви, то есть от всех православных патриархатов», передает РБК.

Как напоминает russian.rt.com, 14 сентября стало известно, что Синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение прекратить поминовение Константинопольского патриарха Варфоломея. Данное решение было принято после того, как экзархи (представители) Константинопольского патриархата прибыли на Украину и приступили к работе.

© «Вечерние Ведомости»

 


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