Милонов предложил Скворцовой ввести на территории России «сухой закон»

10:30 | 17.09.2018

Депутат Государственной думы Милонов предложил министру здравоохранения Скворцовой ввести на территории России «сухой закон», пока в алкогольной отрасли не будет наведен порядок, передает iz.ru. Свое предложение он написал в письме.



В нем Милонов предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи алкоголя, а также рекламу данной продукции. Также он отметил, что нужно выработать стратегию борьбы с продажей спиртного низкого качества, сообщает life.ru.