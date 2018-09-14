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Россия и мир


10:30 | 17.09.2018

Милонов предложил Скворцовой ввести на территории России «сухой закон»

Депутат Государственной думы Милонов предложил министру здравоохранения Скворцовой ввести на территории России «сухой закон», пока в алкогольной отрасли не будет наведен порядок, передает iz.ru. Свое предложение он написал в письме.

В нем Милонов предложил радикально пересмотреть механизм розничной продажи алкоголя, а также рекламу данной продукции. Также он отметил, что нужно выработать стратегию борьбы с продажей спиртного низкого качества, сообщает life.ru.

© «Вечерние Ведомости»

 


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