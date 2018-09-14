По данным британских СМИ, в ресторане в Солсбери пострадали русские

10:23 | 17.09.2018

Двое пострадавших в ресторане в английском Солсбери, предположительно, являются русскими, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на очевидцев. «Посетитель ресторана Аманда Ньютон сказала, что она сидела рядом с «двумя русскими», которым стало плохо, когда они ели в ресторане», — пишет издание.



Официально это не подтверждено. Отмечается, что всем посетителям теперь, возможно, придется сдать кровь на анализ. Ресторан Prezzo находится в 300 метрах от кафе «Зизи», где в день своего отравления обедали Сергей и Юлия Скрипаль.



Как напоминает РБК, о том, что двое посетителей итальянского ресторана в Солсбери отравились, стало известно вечером 16 сентября. Пострадавших госпитализировали, а ресторан и окрестные улицы оцепили. Позже стало известно, что полиция заявила об отсутствии следов яда «Новичок».