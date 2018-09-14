Подозреваемый в покушении на главу ДНР Захарченко рассказал о подготовке теракта

10:17 | 17.09.2018

Министерство госбезопасности ДНР опубликовало видео допроса мужчины, которого задержали в 2017 году по подозрению в покушении на главу самопровозглашенной республики Захарченко.



На опубликованном видео допроса задержанный представляется Александром Погореловым. По его словам, его завербовал сотрудник СБУ, который назвал себя Романом. Ему поставили приоритетную задачу по «ликвидации главы ДНР».



«В процессе встречи обсуждали, какие места посещал глава, какие заведения. Было определено, что ресторан «Пушкин» глава посещает регулярно», — рассказал Погорелов. Он добавил, что взрывное устройство необходимо было установить в туалете ресторана, так как было неизвестно, за какой именно стол может сесть Захарченко, передает gazeta.ru.



Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, второй жертвой взрыва стал его телохранитель. Всего пострадали 11 человек, сообщает iz.ru.