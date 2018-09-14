Кандидат от КПРФ на выборах губернатора Приморья Андрей Ищенко объявил голодовку

09:45 | 17.09.2018

Кандидат в губернаторы Приморского края от партии КПРФ Андрей Ищенко объявил бессрочную голодовку после того, как, выигрывая при подсчете 95 % голосов, проиграл выборы после подсчета 99 % голосов кандидату от «Единой России», врио главы региона Андрею Тарасенко, передает РБК.



«Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом в 5 % (Ищенко — 229 171 голос, 51,24 %, и Тарасенко — 206 454 голоса, 46,16 %), наутро магия чисел мне пророчит провал с отрывом меньше процента. Друзья, у нас с вами воруют голоса, отстоим нашу победу сейчас!» — написал Ищенко на своей странице в Instagram.



Ищенко в знак протеста также призвал своих сторонников присоединиться к забастовке на площади Борцам за власть Советов перед краевым «белым домом».