Рособрнадзор не будет усложнять ЕГЭ по русскому языку

16:34 | 14.09.2018

Серьезных изменений в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2019 году вносить не планируют. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов во время Всероссийской встречи с родителями 14 сентября, передает iz.ru.



По словам Кравцова, так как результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет, менять сложность заданий нельзя, так как необходимо сохранить стабильность в оценке знаний. Глава ведомства добавил, что «единственное, что дополняется, - это устная часть, собеседование при допуске к аттестации в 9-х классах», сообщает MK.ru.