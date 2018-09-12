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Россия и мир


16:27 | 14.09.2018

На севере Италии автобус с боснийскими студентами попал в ДТП

В Италии в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и пассажирского автобуса, который перевозил студентов из Боснии и Герцеговины, пострадали 15 человек, водитель транспортного средства погиб, сообщает La Repubblica.

Авария произошла рано утром в пятницу недалеко от города Манербия.

© «Вечерние Ведомости»

 


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