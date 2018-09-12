В финском городе Сало произошел крупный пожар на заводе по производству свечей

16:19 | 14.09.2018

В финском городе Сало произошел пожар на свечном заводе Kynttilä-Tuote Oy. По имеющимся данным, на фабрике горело 200 тонн парафина на площади 10 тысяч кв. метров. Из-за возгорания из района, где расположено предприятие, эвакуировали 300 человек, сообщает газета Yle. Сообщается, что жертв и пострадавших в результате пожара нет.



В настоящее время пожар потушен. Сейчас на месте ведутся работы по ликвидации последствий пожара и разбору завалов. Жителям разрешили вернуться в свои дома.