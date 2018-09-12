Ураган «Флоренс» вплотную приблизился к восточному побережью США

16:09 | 14.09.2018

14 сентября на восточное побережье США обрушится ураган «Флоренс», ослабевший до первой категории. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на метеорологов. Ураган находится в примерно 55 км от прибрежного города Уилмингтон в штате Северная Каролина. При этом скорость ветра снизилась до 135 км/ч.



Ранее на Южную и Северную Каролину обрушились проливные дожди, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч человек остались без электричества. Метеорологи отмечают, что в ближайшее время ситуация в этих штатах может ухудшиться, передает «Эхо Москвы».