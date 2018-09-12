Актриса из «Секса в большом городе» проиграла праймериз действующему губернатору штата Нью-Йорк

16:04 | 14.09.2018

Актриса Синтия Никсон, известная ролью Миранды в сериале «Секс в большом городе», проиграла праймериз Демократической партии в борьбе за право стать кандидатом от партии на выборах губернатора штата Нью-Йорк, сообщает BBC News. 52-летняя Синтия Никсон проиграла действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо. Подсчет бюллетеней показал, что Куомо собрал голоса 66% избирателей, тогда как Никсон - 34%.