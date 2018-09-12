Центральный банк России поднял ключевую ставку впервые с 2014 года

15:58 | 14.09.2018

Центральный банк России поднял ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых, что произошло впервые с 2014 года. Об этом сообщается на сайте регулятора. В текущем году Центробанк снижал ключевую ставку дважды — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу.



«Изменение внешних условий, произошедшее с предыдущего заседания Совета директоров, существенно усилило проинфляционные риски», — говорится в сообщении ЦБ РФ.