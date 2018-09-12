По данным СМИ, Великобритания усилит борьбу с подозрительными доходами россиян

15:55 | 14.09.2018

Глава подразделения Национального криминального агентства по борьбе с экономическими преступлениями Дональд Тун заявил, что власти Великобритании намерены усилить борьбу с подозрительными доходами россиян. Об этом пишет Financial Times. По его словам, ведомство планирует увеличить использование ордеров на арест капитала неустановленного происхождения, чтобы заморозить такие активы в Великобритании.



«Проверяем ли мы возможные российские цели? Конечно, да», — добавил он, заметив, что британские власти изучают в том числе дорогостоящие российские активы в Великобритании и пытаются выяснить, есть ли в связи с ними основания для обращения в суды и получения ордера на арест капитала.