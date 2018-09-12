Российские военные применили «ракеты-невидимки» на маневрах «Восток-2018»

15:51 | 14.09.2018

Российские военные во время маневров «Восток-2018» применили превосходящие по характеристикам все зарубежные аналоги «ракеты-невидимки». Об этом рассказал начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.



Тихонов рассказал о деталях отражения условного ракетного удара по Забайкалью с помощью систем ПВО. По его словам, чтобы усложнить задачу, командование добавило в состав массированного удара специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, и имитаторы баллистических боеголовок. Кроме того, были добавлены и мишени-имитаторы ракет с технологией «стелс», сообщает gazeta.ru.



Как отмечает iz.ru, маневры проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в акваториях Японского, Охотского и Берингова морей. Всего в них задействованы около 300 тыс. российских военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 кораблей и судов обеспечения.