Большинство граждан РФ поддержали запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года

15:47 | 14.09.2018

Почти 60 % опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) россиян поддерживают идею о запрете продажи спиртного тем, кому не исполнился 21 год, передает rg.ru. «Среди мер по борьбе с алкоголизмом наибольшей поддержкой россиян пользуется запрет на продажу спиртного гражданам, не достигшим 21 года (58 %), пропаганда здорового образа жизни (54 %), а также запрет рекламы алкоголя (49 %)», — говорится в сообщении на сайте исследовательского центра.



Кроме того, в исследовании отмечается, что с 2005 года число россиян, которые требовали ввести уголовную ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах, снизилось с 39 до 33 %. Наименее популярными методами борьбы с алкоголизмом оказались повышение цен на спиртные напитки (21 %) и введение «сухого закона» (12 %).