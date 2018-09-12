Порошенко назвал курс Украины на НАТО поводом «помахать ручкой Москве»

15:43 | 14.09.2018

Курс Украины в НАТО — еще один повод «помахать ручкой Москве» и сигнал Западу, который неоднократно говорил, «что двери открыты», заявил украинский президент Петр Порошенко. Ранее он внес в Раду законопроект о внесении изменений в конституцию, закрепляющих этот курс, передает «Вести.ру».



«Инициатива зафиксировать курс на НАТО в Конституции — это не только сигнал обществу о твердости намерений, это еще намерение лишний раз помахать ручкой Москве», — заявил Порошенко.



НАТО Украина предлагает «одну из самых сильных армий на континенте», подчеркнул Порошенко, напомнив, что вот уже три года страна «самостоятельно защищает каждый клочок земли».