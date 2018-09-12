По данным СМИ, в Голландии арестованы русские шпионы, связанные с «делом Скрипалей»

15:35 | 14.09.2018

Швейцарское издание Tages Anzeiger сообщило, что в Голландии арестованы два русских шпиона, которые пытались проникнуть в секретную лабораторию в городе Шпиц. Издание также утверждает, что задержанные имеют прямую связь с делом по отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Точная дата задержания не уточняется.



Отмечается, что лаборатория проводила исследования ядовитого газа из Сирии, а также расследовала покушение на Скрипалей в Солсбери.