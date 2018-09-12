В Росгвардии назвали обращение Золотова к Навальному его собственной инициативой

15:31 | 14.09.2018

Видеообращение директора Росгвардии Виктора Золотова к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному было сделано по собственной инициативе руководителя ведомства. Об этом заявили в пресс-службе силовой структуры, передает lenta.ru. В пресс-службе ведомства отметили, что видеообращение Золотова было размещено сразу после его записи, и добавили, что «в целом информационная политика Росгвардии основана на принципах открытости, объективности и честности».



Как напоминает ТК «Дождь», обращение Золотова к Навальному было опубликовано 11 сентября. В нем он пообещал сделать из политика «сочную, хорошую отбивную» и вызвал его на дуэль. Сам Навальный сейчас отбывает 30 суток ареста по обвинению в нарушении правил проведения акции 28 января.