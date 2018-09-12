В России будут построены три самых мощных в мире ледокола

13:00 | 14.09.2018

В России будут построены три новых атомных ледокола проекта 10510 «Лидер». Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на российского вице-премьера Юрия Борисова. Строительством займется судостроительный комплекс «Звезда» вместе с петербургским Балтийским заводом и другими судостроителями.



Атомоходы проекта 10510 «Лидер» считаются самыми мощными в мире — их мощность достигает 120 МВт.



Ранее стало известно, что в мае 2019 года планируется спустить на воду корпус российского атомного ледокола «Урал».