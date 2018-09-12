Апелляционный суд Швеции разрешил арест активов «Газпрома»

11:50 | 14.09.2018

Апелляционный суд Швеции отменил приостановку взыскания активов «Газпрома» по спору с «Нафтогаз Украина», сообщает Reuters. По данным агентства, суд отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки «Нафтогаза» арестовать активы «Газпрома».



В «Газпроме» также подтвердили, что суд удовлетворил просьбу украинской компании «об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража», передаёт РИА Новости. «Газпром» намерен добиваться пересмотра этого решения», — говорится в сообщении российской госкомпании.