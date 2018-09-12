В Госдепе США пообещали жесткие санкции против России в связи с «делом Скрипалей»

11:37 | 14.09.2018

США анонсировали новые санкции в отношении России из-за дела Скрипалей. Это уже вторая волна ограничительных мер, начиная с августа. Санкции будут чрезвычайно жёсткими, предупредила на слушаниях в Палате представителей помощник госсекретаря США Маниша Сингх, передает «Эхо Москвы».



По словам Сингх, Москва должна разрешить проводить инспекции на своих химических объектах. Дипломат заявила, что Россия также должна дать гарантии США в том, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Она напомнила, что Москва так и не сделала этого. Помощник госсекретаря отметила, что если этого не произойдет до ноября, то Москву ждет «очень жесткий пакет санкций», передает РИА «Новости».



Как напоминает gazeta.ru, пакет санкций введен, согласно американском закону «О контроле над химическим и биологическим оружием» от 1991 года, который обязывает американское правительство ввести санкции против любой страны, которую Вашингтон подозревает в применении химоружия.