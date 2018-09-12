Россия и мир
11:37 | 14.09.2018
В Госдепе США пообещали жесткие санкции против России в связи с «делом Скрипалей»
По словам Сингх, Москва должна разрешить проводить инспекции на своих химических объектах. Дипломат заявила, что Россия также должна дать гарантии США в том, что больше не будет применять нервно-паралитические вещества против своих граждан снова. Она напомнила, что Москва так и не сделала этого. Помощник госсекретаря отметила, что если этого не произойдет до ноября, то Москву ждет «очень жесткий пакет санкций», передает РИА «Новости».
Как напоминает gazeta.ru, пакет санкций введен, согласно американском закону «О контроле над химическим и биологическим оружием» от 1991 года, который обязывает американское правительство ввести санкции против любой страны, которую Вашингтон подозревает в применении химоружия.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
12:18 | 14.09.2018
Из гаджетов уральцы предпочитают Samsung
12:00 | 14.09.2018
Под Серовом Daewoo Nexia насмерть сбила пешехода
11:45 | 14.09.2018
Порядка трех тысяч свердловчан остались без света из-за непогоды
11:28 | 14.09.2018
Сильнейшего рукоборца определят на турнире в Верхней Пышме
11:18 | 14.09.2018
«Автомобилист» одержал шестую победу в рамках регулярного чемпионата КХЛ
10:59 | 14.09.2018
На велодорожки в Шарташском лесопарке потратят 360 млн рублей
10:31 | 14.09.2018
Свердловским ветеранам подарили инвалидные кресла
10:25 | 14.09.2018
На Среднем Урале ожидаются сильные дожди, град и штормовой ветер
10:00 | 14.09.2018
Владимир Власов, руководивший Свердловской областью в 80-х годах, награжден знаком отличия
09:41 | 14.09.2018
В Екатеринбурге судебные приставы задержали мужчину с револьвером
09:23 | 14.09.2018
Накануне на улице Победы произошел пожар в гипермаркете
00:55 | 14.09.2018
Строительство нового здания свердловского УФСБ может начаться в следующем году. Первый госконтракт уже разыграли
22:48 | 13.09.2018
В уральской столице состоится конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья
22:33 | 13.09.2018
В Каменском районе Свердловской области продолжается подготовка к референдуму по отзыву главы
21:58 | 13.09.2018
Евгений Куйвашев завершил ряд рабочих встреч с избранными депутатами гордумы Екатеринбурга
21:43 | 13.09.2018
На Урале полиция задержала подозреваемого в убийстве 10-летней девочки
20:18 | 13.09.2018
В Екатеринбурге звонницу Успенского собора украсил шеститонный колокол
19:07 | 13.09.2018
Александр Караваев отказался от мандата депутата гордумы Екатеринбурга
18:49 | 13.09.2018
Максим Решетников: «В благоустройстве территорий важна каждая «мелочь»
18:43 | 13.09.2018
Максим Решетников: «Развитие социальной инфраструктуры должно учитывать пожелания жителей края»
18:06 | 13.09.2018
СКР опубликовал фото предполагаемого убийцы 10-летней девочки в Каменске-Уральском
18:06 | 13.09.2018
В столице Прикамья проходит месячник гражданской защиты
17:46 | 13.09.2018
Вынесен приговор члену группы, угнавшей в Екатеринбурге 22 автомобиля
17:23 | 13.09.2018
В уральской столице проходит Европейско-Азиатский правовой конгресс
17:08 | 13.09.2018
В двойном ДТП в Курганской области пострадали два брата 15 и 10 лет
16:53 | 13.09.2018
В субботу в Перми будет ограничено движение транспорта
16:47 | 13.09.2018
Пермяков приглашают к участию во всероссийской экологической акции «Генеральная уборка страны»
16:25 | 13.09.2018
До конца года предполагается завершить первый этап реконструкции дороги Березники — Соликамск
16:24 | 13.09.2018
МЧС предупреждает свердловчан о штормовом ветре
15:55 | 13.09.2018
Новый глава свердловского СКР Михаил Богинский приступил к работе
15:32 | 13.09.2018
На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет «Агрофорум» и гастрономический фестиваль «ЕврАзия Фест»
15:17 | 13.09.2018
Житель Прикамья потратил деньги коллеги на ставки
14:59 | 13.09.2018
В Качканаре злостного алиментщика отправили в колонию на пять месяцев
14:36 | 13.09.2018
«Мы делаем не для отчетов, а для людей»: Евгений Куйвашев потребовал выполнения планов по благоустройству
14:20 | 13.09.2018
В Кургане будут судить 15-летнего школьника за разбойные нападения на детей с электрошокером
13:56 | 13.09.2018
В Свердловской области коллекторские организации оштрафованы почти на 1,4 млн рублей
13:56 | 13.09.2018
Чиновников наказали за мусорные свалки на курортных озерах Зауралья
13:39 | 13.09.2018
Пермский шахматный клуб получил в подарок новые шахматы
13:32 | 13.09.2018
Екатеринбург подключат к теплу в четыре этапа
13:19 | 13.09.2018
Екатеринбуржцу, ударившему по голове сотрудника полиции, дали два года
13:18 | 13.09.2018
Житель Прикамья осужден за преступления в отношении жены
13:09 | 13.09.2018
Челябинский лицей спасут от регулярных затоплений
12:47 | 13.09.2018
Ночные ремонтные работы на Чусовском мосту завершены
12:43 | 13.09.2018
Жители Пермского края могут получить налоговое уведомление в МФЦ