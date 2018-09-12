В ДНР сообщили о переходе батальона Прилепина в подчинение Министерства внутренних дел

11:31 | 14.09.2018

В самопровозглашённой ДНР сообщили о переходе батальона Прилепина в подчинение Министерства внутренних дел республики. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на депутата Народного совета Бердичевского. «Некоторые недоразумения будут улажены», — написал в своем Telegram-канале парламентарий.



Таким образом он прокомментировал ранее появившуюся в соцсетях информацию, что идет разоружение батальона, а его командир Сергей Фомченков задержан.