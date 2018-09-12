Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о плане по отказу от американского доллара

11:26 | 14.09.2018

Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от американского доллара, который включает в себя три пункта. Об этом он рассказал в интервью «Известиям». Он, в частности, призвал совершить «ускоренный переход» на другие валюты при торговых расчетах с другими странами.



Второе предложение Костина — перевести юридические адреса крупнейших компаний под российскую юрисдикцию. Третья идея главы ВТБ — перевести размещение еврооблигаций на российскую площадку и создать российский аналог клиринговой системы Euroclear.