Космонавты на МКС не нашли новых следов от сверла на обшивке корабля «Союз МС-09»

11:21 | 14.09.2018

Космонавты на Международной космической станции (МКС) не обнаружили новых следов сверления в обшивке корабля «Союз МС-09», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. «Это всё то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы», — рассказали агентству. Ранее СМИ сообщили, что в обшивке «Союз МС-09» нашли новые следы от дрели.



Как напоминает РБК, отверстие на борту «Союза МС-09», пристыкованного к Международной космической станции, космонавты обнаружили 30 августа, после появления сообщения о медленном падении давления на МКС. В тот же день дырка была залита герметиком.