Жириновский и Хинштейн устроили скандал на передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым»

17:03 | 13.09.2018

Лидер партии ЛДПР Жириновский и самарский депутат Хинштейн повздорили во время перерыва программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Видео инцидента появилось в микроблоге Хинтшейна в «Твиттере». На кадрах Жириновский называет Хинштейна подлецом. Помимо того, как сообщает портал «Дни.ру», лидер ЛДПР пообещал вымазать оппонента фекалиями. Самарский депутат, в свою очередь, грозится обратиться в связи с этим в думский комитет по этике.