Министра инфраструктуры Украины заподозрили в незаконном обогащении

16:55 | 13.09.2018

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение министру инфраструктуры страны Владимиру Омеляну. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.



По данным следствия, Омелян получил 2,17 млн грн официального дохода с 1 января 2000 года по 26 апреля 2018 года, тогда как только с 2008 года по 26 апреля 2015 года он потратил по меньшей мере 3,45 млн грн, сообщает РБК.



Омелян в декабре 2014 года был назначен на должность заместителя министра инфраструктуры Украины, а в апреле 2016 года он стал министром. На государственной службе находится с 2000 года.