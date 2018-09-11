В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и покончил с собой

16:51 | 13.09.2018

В Калифорнии мужчина застрелил пять человек в офисе транспортной компании, а затем покончил с собой, сообщает CBS.



По данным полиции, подозреваемый вместе с женой пришел в транспортную компанию, где у него возник конфликт с мужчиной. Муж застрелил своего оппонента, а потом убил и свою жену. После этого на место происшествия приехал еще один мужчина, которого стрелок также убил. Затем нападавший решил скрыться в одном из жилых домов, где застрелил еще двоих, и, наконец, угнал машину, в которой находились женщина с ребенком. Им удалось сбежать. Стрелок поехал по шоссе, и, когда его остановил полицейский, покончил с собой.



Сообщается, что полицейские все еще выясняют мотивы преступления. При этом местные правоохранители считают, что убийства «не были случайными».