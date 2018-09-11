В Швеции задержали подозреваемого в краже регалий короля Карла IX и его супруги

16:46 | 13.09.2018

Шведская прокуратура в среду, 12 сентября, задержала человека, подозреваемого в краже регалий короля Карла IX и его супруги королевы Кристины.



Как заявила прокуратура, задержание произошло в среду, до полудня субботы ведомство должно принять решение, продлевать ли подозреваемому срок содержания под стражей. Украденные регалии найдены не были, их поиск продолжается, пишет портал Local.



Отмечается, что кража короны и державы Карла IX и его жены королевы Кристины произошла 31 июля из кафедрального собора города Стренгнес.