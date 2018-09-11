У берегов Крыма зафиксировано землетрясение силой около четырех баллов

16:42 | 13.09.2018

Землетрясение силой около четырех баллов зафиксировано в море у берегов Крыма, пострадавших и разрушений нет, сообщает крымское управление МЧС РФ. Это был единичный толчок, уточнила начальник сейсмостанции Ирина Курьянова. Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях крымского управления МЧС РФ.