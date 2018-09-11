Телеведущий Киселев раскритиковал новый клип Баскова и Киркорова

16:39 | 13.09.2018

Российский телеведущий Дмитрий Киселёв прокомментировал клип исполнителей Филиппа Киркорова и Николая Баскова на песню Ibiza. Киселев назвал их творчество «отвратительной мерзостью», провозгласив «причаливание артистов к «грязной зоне интернета». Отдельно телеведущий отметил сцену, в которой Киркоров ударом ноги переворачивает кабинку биотуалета с находящимся внутри Басковым.



Киселёв добавил, что клип не только плох с точки зрения визуальной и сценарной составляющей, он ещё и выполнен «с демонстративным нарушением требований Роскомнадзора по лексике», передает russian.rt.com.