Бывший министр экономики Украины рассказал, что мешает НАТО обратить Россию «в пыль»

16:35 | 13.09.2018

Наличие у России ядерного оружия не позволяет Североатлантическому альянсу разгромить её «в пыль». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший украинский министр экономики Виктор Суслов.



«Была бы Россия не ядерная держава, все бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы [на учениях «Восток-2018»], чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере сегодня», — сказал Суслов, передает РБК.



Отметим, что «Восток-2018» — крупнейшие в России военные учения за последние 37 лет.