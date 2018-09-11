Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери рассказали о поездке в Солсбери

16:29 | 13.09.2018

Подозреваемые в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян и рассказали, что приезжали в Солсбери в туристических целях, передают «Ведомости».



Мужчины утверждают, что поехали в Солсбери, где жил Скрипаль, по совету друзей и в качестве туристов. По их словам, в город они прибыли 3 марта и «просто гуляли» около часа. Основной целью поездки в Великобританию собеседники Симоньян назвали желание «оторваться в Лондоне», сообщает lenta.ru.



По данным британской полиции, Петров и Боширов перевозили нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, в емкости, имитирующей флакон духов Nina Ricci. Отвечая на вопрос о том, были ли у них с собой такие духи, Петров сказал: «Нормальным мужикам с собой возить женские духи — это не глупо?» Петров и Боширов также утверждают, что не работают в ГРУ. Они назвали себя «предпринимателями средней руки», работающими в фитнес-индустрии, отмечает ТК «Дождь».