Путин считает Россию миролюбивым государством

12:42 | 13.09.2018

Путин назвал Россию миролюбивым государством и заверил, что у Москвы не может быть агрессивных планов в отношении других стран. Об этом он заявил 13 сентября на забайкальском полигоне Цугол в ходе полевого смотра войск на учениях «Восток-2018», передает iz.ru.



При этом Путин также обратился к военнослужащим, отметив, что их долг в том, чтобы быть готовыми отстоять «суверенитет, безопасность и национальные интересы нашей страны». «А если потребуется, и поддержать союзников», — сказал он.