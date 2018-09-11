Британский актёр Генри Кавилл не будет больше играть Супермена

12:20 | 13.09.2018

Британский актёр Генри Кавилл, сыгравший Супермена в трёх фильмах вселенной DC, разорвал отношения с компанией Warner Bros. Entertainment. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.



По данным издания, киностудия предложила Кавиллу сыграть камео Супермена в фильме «Шазам!», но переговоры зашли в тупик и WB решила найти нового актера на эту роль. Кроме того, есть мнения, что некоторые предыдущие части фильма «не сработали».



Кавилл известен по своим ролям в таких фильмах, как «Человек из Стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Миссия невыполнима: Последствия», «Агенты А.Н.К.Л.», передает RG.RU.