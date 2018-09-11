Палата представителей Конгресса США одобрила запрет на потребление мяса собак и кошек

12:13 | 13.09.2018

Палата представителей Конгресса США приняла закон, согласно которому на территории страны запрещается забой, транспортировка, хранение и продажа кошек и собак с целью дальнейшего употребления в пищу, передает iz.ru. Как отмечается, законопроект подразумевает штраф до $5 тыс. за любое из указанных нарушений. По данным издания The Hill, инициаторами закона о запрете торговли мясом собак и кошек стали республиканец Верн Бьюкенен и демократ Алси Хэйстингс.



Исключения будут сделаны только для племён индейцев, которые убивают этих животных для проведения религиозных обрядов.