Синдзо Абэ призвал «сломать скорлупу взаимного недоверия» между Москвой и Токио

12:07 | 13.09.2018

Японский премьер Синдзо Абэ призвал Токио и Москву больше доверять друг другу для достижения прогресса по вопросу заключения мирного договора, передает РИА «Новости».



«Так как прошло 70 лет с заключения договора о прекращении войны, необходимо развивать понимание у японского и российского народов и улучшить среду для разрешения этих проблем», — сказал Абэ на встрече с представителями японских компаний, работающих на российском Дальнем Востоке. Вместе с тем Абэ считает, что решение вопроса о заключении мирного договора между странами требует времени.



Ранее Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года.