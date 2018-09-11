Россия и мир
12:07 | 13.09.2018
Синдзо Абэ призвал «сломать скорлупу взаимного недоверия» между Москвой и Токио
«Так как прошло 70 лет с заключения договора о прекращении войны, необходимо развивать понимание у японского и российского народов и улучшить среду для разрешения этих проблем», — сказал Абэ на встрече с представителями японских компаний, работающих на российском Дальнем Востоке. Вместе с тем Абэ считает, что решение вопроса о заключении мирного договора между странами требует времени.
Ранее Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца 2018 года.
© «Вечерние Ведомости»
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