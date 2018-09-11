Россия и мир
12:02 | 13.09.2018
Турция перебрасывает войска и оружие в сирийскую провинцию Идлиб
Источник в турецких силовых структурах рассказал, что военные Турции укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. При этом три других источника сообщили, что военные были направлены только на границу между странами.
Кроме того, источники агентства в рядах сирийской оппозиции также сообщили, что Анкара увеличила поставки в этот сирийский регион. По их словам, Турция поставляет в том числе боеприпасы.
© «Вечерние Ведомости»
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