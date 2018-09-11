Турция перебрасывает войска и оружие в сирийскую провинцию Идлиб

12:02 | 13.09.2018

Турция укрепляет свои позиции в сирийской провинции Идлиб, находящейся под контролем противостоящих Дамаску сил, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Турции, а также среди сирийской оппозиции.



Источник в турецких силовых структурах рассказал, что военные Турции укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. При этом три других источника сообщили, что военные были направлены только на границу между странами.



Кроме того, источники агентства в рядах сирийской оппозиции также сообщили, что Анкара увеличила поставки в этот сирийский регион. По их словам, Турция поставляет в том числе боеприпасы.