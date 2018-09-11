Экс-защитник «Челси» Джон Терри отказался переходить в «Спартак»

11:51 | 13.09.2018

Экс-защитник «Челси» Джон Терри принял решение отказаться от перехода в «Спартак». 37-летний англичанин объяснил это семейными обстоятельствами.



«После долгих размышлений я решил отказаться от контракта с московским «Спартаком». Я хотел бы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу, а также его болельщикам всего самого хорошего в этом сезоне. «Спартак» — амбициозный клуб, я был очень впечатлен их профессионализмом. Но после беседы со своей семьей я решил, что это не лучший вариант для меня. Удачи, «Спартак», — написал Терри в своем «Инстаграме».



Ранее СМИ сообщали, что Терри готов подписать контракт с московским клубом на один год. Позднее журналист Sky Sport Анджело Манджианте написал, что «Спартак» и Терри достигли договоренности о сделке и соглашение будет подписано сроком на два года.