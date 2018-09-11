В Забайкалье завершился основной этап манёвров «Восток-2018»

11:45 | 13.09.2018

Основной этап манёвров «Восток-2018» завершился на полигоне Цугол в Забайкалье смотром более 200 единиц военной техники и парадом с участием военнослужащих России, Китая и Монголии, передает life.ru. Как рассказали в Минобороны, в ходе этого этапа учений военные отразили наступление, отработали переход подразделений в атаку и завершили разгром главных сил «противника». Российскую технику на смотре представляли, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М.



Министр обороны Шойгу ранее заявлял, что «Восток-2018» станут крупнейшими учениями с 1981 года. В них принимают участие 300 тысяч солдат и офицеров, десятки тысяч танков и более тысячи единиц авиатехники, отмечает govoritmoskva.ru.