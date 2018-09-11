Компания Apple презентовала новые iPhone XS и XR

11:39 | 13.09.2018

Компания Apple в ходе презентации официально представила свои новые смартфоны — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.



iPhone XS и iPhone XS Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно с разрешением 2,7 миллиона пикселей. Модель iPhone XS будет стоить от 999 долларов, а iPhone XS Max — не менее 1099 долларов. В новых гаджетах на передней панели сохранится характерный вырез, который в сети назвали «монобровью». Также смартфоны сохранят систему распознавания лиц владельцев Face ID. При этом оба телефона получат новый процессор A12 Bionic.



Смартфон iPhone XR представляет собой упрощенную версию модели iPhone XS. Гаджет отличается 6,1-дюймовым IPS-экраном и алюминиевым корпусом, передает РИА «Новости».