Кадыров отреагировал на конфликт между Тимати и Нурмагомедовым

11:33 | 13.09.2018

Глава Чечни Кадыров отреагировал на конфликт между музыкантом Тимати и бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. В видеообращении, которое выложил на своей странице в Instagram Тимати, Кадыров призвал «братьев-дагестанцев» не обижать друг друга, передает РБК.



«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь! Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.



Ранее исполнители лейбла Тимати Black Star Егор Крид и MC Doni не смогли выступить в Дагестане из-за угроз в их адрес. Решение поддержал Нурмагомедов. В ответ на это Тимати призвал спортсмена к диалогу, однако тот ответил оскорблениями. Сам Тимати позднее написал, что «разжигание межнациональных конфликтов на почве религиозных соображений — достаточно зыбкая почва в 2018 году, она так же преследуется законом».