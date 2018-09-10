Власти Японии отвергли предложение Путина о мире

16:22 | 12.09.2018

Япония не будет заключать мирный договор с Россией до тех пор, пока не будет урегулирован территориальный спор. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает «Интерфакс». «Мы будем упорно продолжать вести переговоры на основе такого курса — разрешить проблему с возвращением «северных территорий», а потом заключить мирный договор», — заявил Суга.



Как отмечает НТВ, ранее Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума, предложил премьеру Японии Синдзо Абэ до конца года заключить мирный договор. При этом президент РФ подчеркнул, что соглашение стоит заключить «без всяких предварительных условий».