Россия и мир
16:22 | 12.09.2018
Власти Японии отвергли предложение Путина о мире
Как отмечает НТВ, ранее Путин, выступая на сессии Восточного экономического форума, предложил премьеру Японии Синдзо Абэ до конца года заключить мирный договор. При этом президент РФ подчеркнул, что соглашение стоит заключить «без всяких предварительных условий».
© «Вечерние Ведомости»
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