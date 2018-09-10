Социологи назвали самую несчастливую страну в мире

16:17 | 12.09.2018

Уровень счастья в мире в 2017 году находился на самой низкой отметке за последнее десятилетие, свидетельствуют данные опроса института Gallup. Число людей, которые говорят, что чувствуют стресс и беспокойство, растет, свидетельствуют данные опроса.



Самой несчастливой страной, согласно статистике Gallup, оказалась Центральноафриканская республика, где десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Следом в рейтинге идут Ирак с показателем 59 %, Южный Судан (несчастны 55 % населения), Египет (47 %) и Иран (45 %), передает MK.ru.



Лидерами по положительным эмоциям стали страны Латинской Америки. Так, в тройку лидеров вошли Парагвай (85 % населения), Колумбия и Сальвадор (по 82 %).