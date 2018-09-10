Люксембург намерен запустить собственное космическое агентство

16:10 | 12.09.2018

Люксембург создаёт собственное космическое агентство, сообщил газете Financial Times вице-премьер страны Этьен Шнайдер. По его словам, ведомство будет руководить всеми национальными космическими программами и координировать связи с европейским космическим агентством. Шнайдер отметил, что новое агентство, в отличие от NASA, не будет заниматься запусками ракет, а «сконцентрируется на бизнес-активности в космосе», передает РИА «Новости». По его словам, для этого учредят фонд в размере €100 млн, который будет инвестировать в стартапы в сфере космических технологий.



Как отмечает iz.ru, у Люксембурга развитая космическая индустрия. В частности, он создал SES — один из крупнейших спутниковых операторов в мире.